Allegri attapirato, ma non troppo per la panchina. Via dalla Juventus, la replica su Giuntoli e la suggestione Premier

L'ex allenatore della Juventus e del Milan risponde a Striscia la Notizia: per ora è senza ingaggio, ma a breve potrebbe riprendere il suo posto

Da personaggio spesso scomodo, le mezze verità non gli appartengono. E anche l’occasione, non proprio esaltante, che gli viene offerta da Striscia la Notizia e dal suo inviato Valerio Staffelli, acquista un senso differente se inquadrata nel suo controverso rapporto con il managing director Cristiano Giuntoli e la prospettiva ancora viva di un ingaggio Oltremanica.

In Premier, campionato che ha costituito un ottimo rilancio per colleghi quali Antonio Conte, Maurizio Sarri e non solo. Ripartiamo da qui, dal Tapiro e dalle dichiarazioni taglienti dispensate dal tecnico ex Juventus che a Torino si è palesato in occasione delle ATP Finals.

Tapiro a Max Allegri: ancora senza ingaggio

Max Allegri è stato intercettato dallo storico inviato del tg satirico firmato da Antonio Ricci, con l’incarico ambizioso di indurre l’allenatore ex Juve e Milan ad accettare il suo quarto Tapiro , soprattutto, rivelare le ragioni di quella spaccatura alquanto agradevole e acuta dalla società.

Oggi il tecnico è senza ingaggio, libero dai vincoli contrattuali che lo legavano al club guidato oggi da figure di fiducia degli Elkann ma libero da contratto. “Sto bene anche in vacanza”, la sua prima risposta da quel che riporta l’anticipazione di Striscia.

Le ipotesi Roma e Milan

Sul suo possibile accordo con la Roma si è vociferato, assai prima che a Londra il nome di Claudio Ranieri fosse deciso dalla famiglia Friedkin per sedare le tensioni amplificate da corso Juric, subentrato all’esonerato De Rossi. Prima del club capitolino, secondo indiscrezioni mai confermate, pare che anche il Milan e Zlatan Ibrahimovic avessero valutato la suggestione e cercato di comprendere se e a quali condizioni potesse fare ritorno Allegri in rossonero.

Il legame con Milano è forte, visto che sua figlia e la sua famiglia vivono in pianta stabile nella città meneghina e lo stesso allenatore la trovi accogliente e funzionale ai propri interessi personali. Il suo nome circolava in Inghilterra per il Manchester Utd, come anche per l’Arabia dove l’allenatore gode di una stima notevole.

Max Allegri ai tempi della Juventus

Gli attriti presunti con Giuntoli

Visto e considerato dunque quanto sia ancora probabile che Allegri riceva la proposta giusta, Staffelli ha avanzato la fatidica domanda sul rapporto con Giuntoli.

Colpa sua l’addio alla Juventus? “Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio”. Inevitabile il riferimento al nuovo corso e a Thiago Motta, che gli è subentrato ma Max non si sbottona e glissa sulla sua permanenza a Torino: “Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco”.

La sua presenza alle ATP Finals e l’incontro con Sinner

A Torino ha partecipato attivamente alle ATP Finals, salutato un ottimo Sinner che ha ritrovato da numero 1 della classifica mondiale: “No, Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo”, risponde il tecnico quando si domanda del Monaco.

Nel video pubblicato dalla Federtennis sui propri account ufficiali, Allegri è parso al fianco della sua compagna, Nina Lange Barresi, che si è prestata allo scherzo con Jannik e si è intrattenuta mostrandosi in un contesto pubblico come mai prima d’ora. Le sue immagini sono rare, anche di agenzia, e la sua volontà di rimanere defilata è stata fino ad ora assecondata.

L’ipotesi Premier

Una battuta, più che una mera ipotesi di ingaggio che non è del tutto tramontata per quel che riguarda il Manchester Utd. Non cede e chiude la questione con una certa avarizia di dettagli: “C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là”, replica il tecnico livornese. Il richiamo della panchina è forte e, con una simile opportunità anche se in Premier, potrebbe ragionarci.