Allegri fissa la data del rientro e torna sulla Juventus

Max Allegri show a Sky. L’ex tecnico di Cagliari, Milan e Juventus, è tornato a parlare dopo un lunghissimo periodo di silenzio, soffermandosi su diversi temi, a partire dal suo addio alla Juventus.

“Come è andata con Agnelli? C’è stata una diversità di vedute. Non sapevo di Sarri, assolutamente. Non ce ne siamo nemmeno resi conto, è stata una chiusura naturale. La scelta è stata del presidente ovviamente, ma con Andrea sono rimasto in ottimi rapporti”.

Il tecnico ha fissato la data del rientro, senza svelare più di tanto su dove potrebbe allenare: “Del futuro non so ancora niente. Ma a giugno voglio tornare ad allenare, mi diverte ricominciare ad allenare”.

Le idee dell’ex allenatore della Juventus sono chiare. Al centro del progetto ci devono essere i giocatori. L’unico modo per riscattarsi dalle delusioni europee: “La tattica serve, ma poi in Europa affronti giocatori che passano la palla a 100 all’ora, bisogna tornare a lavorare sui settori giovanili e sulla tecnica individuale”.

A domanda secca, se sia meglio Cristiano Ronaldo o Leo Messi, Max Allegri risponde in maniera molto astuta: “Uno è più grande, l’altro è più forte“. Coccole a Paulo Dybala, alle prese con un periodo negativo: “Paulo è un giocatore straordinario“.

Non manca anche un consiglio per gli acquisti. Interrogato su chi sia il miglior attaccante in circolazione, secondo le sue idee di gioco, Max Allegri risponde secco: “Karim Benzema. Al Real sono passati tanti attaccanti ma lui è sempre rimasto”.

Arrivano anche i complimenti nei confronti del collega Antonio Conte: “Ha la potenzialità per fare un’ottima Champions il prossimo anno. Barella e Bastoni sono cresciuti molto, Conte sta facendo un gran lavoro già dallo scorso anno. La crescita di Eriksen? Antonio ha avuto pazienza e ha risolto la situazione”.

OMNISPORT | 22-03-2021 07:49