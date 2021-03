Juventus ko col Benevento, tutto il mondo ne parla: "Toccato il fondo"

Il dolorosissimo ko interno della Juventus contro il Benevento, capace di imporsi per 1-0 all’Allianz Stadium, ha già generato discussioni, polemiche e critiche a non finire in tutta Italia. Nel frattempo però ha anche fatto il giro del mondo, con diversi media anche molto autorevoli che hanno dato ampio spazio al pomeriggio nero della Vecchia Signora.

Tra i commenti più severi c’è quello del ‘Mundo Deportivo’, che in Spagna ha usato parole molto pesanti nei confronti dei bianconeri: “La Juventus ha toccato il fondo questa domenica, perdendo in casa contro il neopromosso Benevento. Resta terza, a dieci punti dall’Inter“.

“Cristiano Ronaldo è uscito dal campo visibilmente deluso. Sua l’immagine che meglio descrive lo stato d’animo di una Juventus impotente – aggiunge il quotidiano iberico -. Eliminata dal Porto negli ottavi di Champions League, la squadra vede sciogliersi le ultime possibilità di conquistare lo scudetto per il decimo anno di fila”.

Del tracollo bianconero si sono occupati anche i media argentini. In particolare ‘TyC Sports’, che inevitabilmente si è concentrato su uno specifico giocatore: “Nella sua peggiore stagione, i dubbi sul suo futuro. Paulo Dybala sta attraversando il suo peggiore momento da quando è arrivato a Torino. Non gioca dal 10 gennaio contro il Sassuolo e potrebbe andarsene”.

La fama internazionale della Juventus genera però commenti anche in nazioni prive di calciatori bianconeri. Come l’Ecuador, dove ‘La Republica’ ha addirittura pubblicato un vero e proprio editoriale dal titolo eloquente: “La Juventus si autodistrugge e lascia lo scudetto alla mercè dell’Inter“.

Addirittura la sconfitta bianconera è finita in apertura su un quotidiano nigeriano. Si tratta di ‘The Guardian Nigeria’, che ha scelto di parlare della Juventus con queste parole: “Le speranze scudetto fatte esplodere dalla sconfitta contro il Benevento”.

21-03-2021