Allegri scioglie il dubbio Dybala in vista dell'Atletico

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri che mercoledì affronterà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

L’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa e al suo fianco era presente il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic.

“Vogliamo provare a vincere la Champions – ha esordito il tecnico livornese – come abbiamo sempre fatto. Saranno due belle partite fra due squadre che hanno un’ottima organizzazione. Simeone ha fatto un lavoro straordinario”.

Sul momento della squadra: “Stiamo crescendo, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente. Abbiamo fatto belle partite con buone vittorie. Stiamo entrando nella fase più importante della stagione”.

Sull’ex di turno Morata: “Io quando l’ho allenato ho visto una crescita importante in un ragazzo ancora giovane. E’ un giocatore da partita secca, è molto pericoloso. Ha dimostrato una debolezza per quanto riguarda la continuità, però è un giocatore importante all’interno di una rosa”.

Sulla partita: “Affrontiamo una squadra che ha un blocco di granito a centrocampo e che sfrutta al meglio le palle inattive. Dobbiamo cercare di comandare la partita e allo stesso tempo stare attenti alle ripartenze perchè sono micidiali. Non firmo per l’1-1, ma è importante fare gol”.

Sulla formazione: “Gioca Dybala, così siete contenti…ora posso andar via, no? (ride). Non gioca per il gol, visto che la prestazione contro il Frosinone è stata peggiore rispetto alle precedenti. Credo che ci possa dare una grossa mano, è in condizione ottimale, è giusto che giochi. Khedira è rimasto a Torino per un problema fisico e domani farà degli esami. Ci sarà un comunicato della società. Non avere Sami ci costringe a stare con quattro centrocampisti, è un giocatore di spessore internazionale”.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 20:10