Allison: "Mercedes e Red Bull come cani e gatti"

17-12-2021 09:27

Il direttore tecnico della Mercedes James Allison, al Gala di fine anno della FIA, ha preso in consegna il trofeo relativo al titolo Costruttori: “È per me un onore rappresentare qui un team di persone brillanti che lavorano alacremente e senza sosta, vincere un titolo è difficile, ripetersi lo è ancora di più, farlo per otto anni mi lascia senza parole”.

Allison ha concluso parlando delle tante polemiche stagionali: “È stato un campionato di alta qualità nel quale noi e la Red Bull siamo stati come cani e gatti arrivando spesso a colpirci sui denti, ma è stata una bellissima battaglia contro un avversario di alto livello”.

OMNISPORT