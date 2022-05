Alonso: "Finalmente un weekend perfetto"

30-05-2022 13:44

Fino al GP di Montecarlo, non era stata una stagione ricca di sorrisi per Fernando Alonso, anzi: tanti contrattempi e piccoli problemi lo avevano provato di qualche punto.

Questo weekend invece, l’asturiano centra con pieno merito la top ten, chiudendo la gara del Principato in settima posizione, precedendo niente meno che il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, dopo una domenica bagnata e non priva di difficoltà.

Nonostante tutto, l’esperienza e la calma di Alonso gli hanno permesso di condurre una gara da protagonista, portando a casa punti importanti per la classifica piloti: “È stata una gara molto difficile per le condizioni, quindi mi ritengo piuttosto soddisfatto del settimo posto finale e di altri punti aggiunti in campionato – ha spiegato il numero 14 dell’Alpine – non è stata per nulla una gara scontata e semplice da gestire: abbiamo fatto scelte strategiche a volte difficili, ma coraggiose. Il team ha fatto davvero tutto alla perfezione.