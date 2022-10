Alpine: tutta la rabbia di Fernando Alonso

03-10-2022 11:20

Weekend purtroppo da dimenticare per l’Alpine del duo Alonso-Ocon.

I due alfieri della scuderia francese si sono visti costretti ad abbandonare la gara in anticipo per alcuni problemi di affidabilità. Termina quindi in modo amaro il diciassettesimo appuntamento del campionato del mondo per il team di Otmar Szafnauer, che deve adesso fare anche i conti con i riflessi negativi del doppio ritiro, anche sul Mondiale costruttori, dove il team di Enstone è stato superato dalla McLaren con Woking che ora occupa il quarto posto.

Sul circuito di Marina Bay, il due volte campione del mondo Fernando Alonso ha esternato tutto il suo disappunto per aver perso un’ottima occasione di marcare punti importanti.

“Finire così il weekend è terribile perché purtroppo in una delle nostre migliori stagioni, abbiamo già perso più di 60 punti in affidabilità. Questo ritiro ci è costato un’altra perdita di 8 o 10 punti – ha detto Alonso ai microfoni di DAZN – Perdere 60 punti in un campionato è semplicemente inaccettabile e mi fa arrabbiare molto perché ho fatto un’altra buona prestazione per tutto il fine settimana”.