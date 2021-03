Alps Hockey League, il Coronavirus fa cambiare il format

La pandemia di Coronavirus fa cambiare anche il format della Alps Hockey League 2021.

La AHL ha infatti deciso di ridurre a ‘Best of 3’ il quarto di finale tra Val Pusteria e EHC Lustenau, che non si giocherà quindi al meglio delle cinque partite a differenza degli altri tre quarti, ovvero Asiago-Cortina, Jersenice-Gherdeina e Olimpia Lubiana-Vipiteno.

La decisione è stata motivata con la necessità di non prolungare ulteriormente la stagione dopo che, a causa di misure mediche precauzionali riguardanti il Covid-19, Gara-1 originariamente in programma per domenica 28 marzo era stata rinviata a giovedì 1 aprile.

OMNISPORT | 29-03-2021 12:43