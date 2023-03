Altro che Mondiali, in Bolivia 42’ di recupero: ecco cosa è successo

E' successo durante la gara di massima divisione tra Atletico Palmaflor e Blooming: il triplice fischio è arrivato al 132' del secondo tempo!

15-03-2023 16:13

Altro che i recuperi “monstre” dei Mondiali in Qatar. Negli ultimi giorni, in Sudamerica, si è registrato un caso in cui il cosiddetto “indjury time” è stato davvero qualcosa di infinito. E’ successo durante la gara di massima divisione boliviana tra Atletico Palmaflor e Blooming: ben 42 (quarantadue!) minuti di recupero, col cronometro fermatosi al minuto 132!

Recupero fiume in Bolivia: si è giocato per 42′ oltre il 90′!

Ma cos’è successo esattamente allo Quillacollo Stadium nel dipartimento di Cochabamba? A dirigere la gara il fischietto (ovviamente boliviano) Julio Gutierrez che, complice un VAR-check durato 10 minuti per la valutazione di un’offside, una espulsione (sponda Blooming), sostituzioni e varie interruzioni per le pessime condizioni del campo esposto a un vero e proprio diluvio, ha decretato ben 30 minuti di recupero allo scoccare del novantesimo, allorquando i padroni di casa dell’Atletico Palmaflor si trovano a condurre per 2-1.

Var, diluvio e risse: ecco cos’è successo tra Palmaflor e Blooming, la partita dal recupero infinito

A quel punto, al minuto numero 114 (il 24′ di recupero), il Blooming trova la rete del pareggio con José Sinisterra. Dopodiché, si scatena una rissa furibonda, in cui l’arbitro Gutierrez estrae altri due cartellini rossi decretando un ulteriore extra time che porta la gara fino al 42′ di recupero. Lasso di tempo in cui il Palmaflor trova la rete dl 3-2, aizzando la reazione furente via social degli ospiti, che hanno annunciato azioni legali a tal proposito, per aver esposto giocatori a rischi inutili in determinate condizioni di gioco e ambientali. Insomma, se ci si era stupiti per i 12 minuti talvolta decretati nelle partite della coppa iridata, in Bolivia si è battuto ogni record.