Due sviste piuttosto evidenti nel corso della 26ma giornata di serie A , una decisiva ai fini del risultato finale, l’altra no. Polemiche in almeno cinque campi, ma nel complesso i direttori di gara hanno operato bene, se si eccettuano le due eccezioni di cui sopra. Vediamo come cambia la nostra classifica di serie A senza errori arbitrali dopo la settima giornata del girone di ritorno: a parte la lotta scudetto, c’è incertezza su tutti gli altri fronti.

Errori arbitrali: la moviola di Roma-Sassuolo

La partita condizionata da una svista piuttosto evidente del direttore di gara (Fabbri) e del suo assistente in sala Var (Pairetto) è Roma-Sassuolo. L’episodio decisivo è quello di fine primo tempo: Berardi scalcia Kumbulla, che poi ingenuamente gli rifila a sua volta un calcione. Il difensore giallorosso è giustamente espulso dopo consulto Var, manca però l’ammonizione all’attaccante del Sassuolo e manca soprattutto la concessione di una punizione alla Roma, anziché del rigore agli emiliani: il primo fallo era di Berardi. La partita si sarebbe conclusa 3-3.

Polemiche per il braccio di Rabiot in Juve-Samp

Altra svista in Juventus-Sampdoria, stavolta non decisiva ai fini del risultato (ma solo perché in extremis è arrivato il gol del 4-2 di Soulé). In occasione del nuovo vantaggio bianconero, c’è Rabiot che tocca il pallone col braccio. Il primo ad accorgersene è lo stesso francese che non esulta, si gira verso l’arbitro Prontera e quasi lo invita a non ammonirlo (era diffidato). Il direttore di gara convalida il gol e dalla sala Var non lo chiamano a rivedere l’episodio. Per il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, la rete andava annullata.

Arbitri: le altre partite della 26ma di serie A

Tre i rigori concessi da Marinelli in Spezia-Inter. Dubbi solo in occasione del primo, o meglio del mancato rosso a Caldara per il fallo su D’Ambrosio in chiara occasione da gol: il difensore in realtà cerca di prendere il pallone, giusto il giallo. In Napoli-Atalanta Colombo arbitra benino, con due errorucci: non concede vantaggio agli azzurri nel primo tempo per concedere una punizione dal limite e nella ripresa grazia Scalvini dal secondo giallo dopo un fallo insistito su Kvaratskhelia. Infine Milan-Salernitana, col pasticcio di La Penna – rigore inventato per contatto regolare tra Bradaric e Bennacer – sanato dall’intervento del Var.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 68 NAPOLI +2 66 INTER 50 ROMA -4 51 LAZIO 49 LAZIO -1 50 MILAN 48 MILAN +2 46 ROMA 47 INTER +5 45 ATALANTA 42 ATALANTA +2 40 JUVENTUS (-15) 38 FIORENTINA -5 39 TORINO 37 TORINO -2 39 BOLOGNA 36 JUVENTUS (-15) -1 39 UDINESE 35 MONZA +1 32 FIORENTINA 34 UDINESE +2 33 MONZA 33 SASSUOLO +2 31 SASSUOLO 33 BOLOGNA +5 31 EMPOLI 28 LECCE -2 29 LECCE 27 SPEZIA -4 28 SALERNITANA 26 SALERNITANA +1 25 SPEZIA 24 EMPOLI +5 23 VERONA 19 VERONA – 19 CREMONESE 12 SAMPDORIA -2 14 SAMPDORIA 12 CREMONESE -1 13

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan