Altro comunicato Curva Nord, tifosi Inter si dissociano sul web

Un nuovo comunicato sui social della Curva Nord, ovvero la frangia ultras dei tifosi dell’Inter, nel quale non si usano mezzi termini per quanto riguarda il match di domenica prossima contro l’Empoli. Un chiarissimo invito a tirar fuori gli attributi (con espressioni più colorite) con la minaccia di “scatenare una guerra” in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, ovvero la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Social in rivolta – I tifosi interisti che non fanno aprte dei gruppi organizzati non hanno affatto gradito questo comunicato. Su Twitter infatti si leggono commenti come “Ed ecco puntuale come un orologio svizzero l’attesissimo comunicato della Curva Nord” oppure “Ci voleva proprio questo comunicato per rasserenare l’ambiente”. E c’è chi ci va giù pesante scrivendo “Un branco di fascisti che pensano di essere i padroni dell’Inter”.

Il mistero di Icardi – Mlto criticato anche il passaggio riguardante l’ex capitano Mauro Icardi. Nel comunicato della curva si legge “Lo spogliatoio si è abbondantemente espresso escludendo il numero 9 e la Curva Nord ha deciso di sostenere la scelta persuasa dall’importanza della salvaguardia di un gruppo su cui, allontanando capricci e protagonismi individuali, si rimane convinti che si possa costruire un futuro”. Di conseguenza c’è chi evidenzia una cosa: “Quindi la Curva Nord sta dicendo che ha deciso di ripudiare Icardi solo per assecondare la scelta dello spogliatoio e non per intima convinzione? Sul serio? Ditemi che ho capito male”.

SPORTEVAI | 23-05-2019 11:56