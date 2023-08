Spezia, Alvini sfida il Catanzaro ma sbotta: Vergogna torneo con X e Y

Alvini prima della trasferta di Catanzaro: avrei preferito giocare anziché riposare alla seconda giornata. E attacca mercato ancora aperto: Mi batterò

Trasferta impegnativa per lo Spezia, che, domani sera, sarà impegnato allo stadio Ceravolo contro la rivelazione Catanzaro in un match valevole per la terza giornata di Serie B. In realtà per i liguri sarà la seconda volta in campo, visto che hanno saltato l’impegno col Lecco del precedente turno in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul futuro del club lombardo e della Reggina. “Avrei preferito giocare, anziché riposare” ha commentato il tecnico dello Spezia, Massimiliano Alvini.

Serie B monca: Alvini sbotta in conferenza stampa

Già, questa versione ridotta del torneo cadetto a 18 squadre anziché 20 per via dei ricorsi e dei contro-ricorsi presentati dai vari club e arrivati fino al Consiglio di Stato proprio non piace al tecnico dello Spezia. “Sì, avrei preferito giocare anziché riposare alla seconda giornata. E avrei preferito che il campionato non avesse né le X, né le Y. Non solo per me, ma per tutte le squadre che fanno parte della competizione”.

Verso Catanzaro-Spezia, Alvini ne ha anche per il mercato

L’ex tecnico della Cremonese, che ha deciso di ripartire dal retrocesso Spezia, è pronto a dar battaglia anche sulla questione mercato. “Sarebbe importante che anche gli allenatori cominciassero a imporsi affinché il mercato termini prima dell’avvio del campionato così da lavorare meglio. Io sono disponibile a battermi” assicura.

Lo Spezia in campo dopo 10 giorni contro la rivelazione Catanzaro

Dieci giorni senza partite ufficiali. Causa rinvio della partita in programma alla seconda giornata, lo Spezia ha giocato solo la prima di campionato, pareggiata 3-3 col Sudtirol. Alle porte una trasferta impegnativa contro lo scatenato undici di Vincenzo Vivarini proveniente dalla Serie C. Quei novanta minuti in meno rischiano di essere fatali per lo Spezia, il cui obiettivo è tornare subito nella massima serie.

“Sarà una sfida difficile contro una squadra che ha un’identità ben precisa. Ho grande rispetto per il Catanzaro”. Per quanto riguarda il gruppo che sarà di scena al Ceravolo, mancheranno Wisniewski e Reca, mentre ci sarà Verde. In merito alle squadre che partecipano al torneo cadetto dice: “Fatico a trovare una favorita, perché come sempre questo campionato è ricco di insidie”.