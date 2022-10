Alvini assolve la Cremonese: "Questo è il calcio, abbiamo giocato bene anche oggi"

24-10-2022 21:29

Quarto scivolone in cinque gare tra le mura amiche per la Cremonese, ma Massimiliano Alvini non ja granché da recriminare ai ragazzi in grigiorosso: “Questo è il calcio, tutti hanno visto come abbiamo giocato, non solo oggi, ma abbiamo perso. La squadra ha corso e avuto idee, abbiamo messo sotto la Sampdoria: idea e atteggiamento vanno bene, spiace per i giocatori e il pubblico. Ci sono stati fischi? Li capisco, è logico”.

L’allenatore toscano non considera tardivi i cambi: “Abbiamo avuto 20′ nel secondo tempo in cui abbiamo dominato, sbagliando quattro palle gol. La squadra stava bene, la palla gol di Gabbiadini esce da un errore in uscita: Pickel pressava e Meité stava bene, c’era poco da cambiare, eravamo in partita. La Samp ha cambiato 27 volte sistema di gioco. Ho visto una grande Cremonese nel gioco”