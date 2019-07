Amarcord Adriano Galliani a Lugano

Spazio anche per l'amarcord con Adriano Galliani, amministratore delegato di un Monza di cui era già stato dirigente negli anni '70. "Quando c’ero io come vice-presidente e socio e azionista del club l'attacco era formato da Tosetto, Buriani, Braida, Ardemagni e Sanseverino. Li porterei tutti e cinque in questa squadra" ha detto sorridendo.

Galliani, che a Lugano, nel Canton Ticino, ha parlato con Virgilio Sport in occasione della presentazione della partnership tra lo stilista tedesco Philipp Plein e il Calcio Monza, ha poi proseguito: "La gente si porta allo stadio giocando bene, vincendo e scalando le serie. Abbiamo una squadra che è assolutamente in grado di vincere il campionato di serie C".

SPORTAL.IT | 18-07-2019 21:15