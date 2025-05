Amburgo, Cobolli domina Agut e trova Etcheverry in semi: Flavio torna n°32 ATP, ma niente testa di serie a Parigi

Cobolli si sbarazza agevolmente di Bautista Agut e vola in semifinale all'ATP 500 di Amburgo, scalando anche posizioni in classifica utili a essere testa di serie nei tornei importanti, ma non al Roland Garros

È un Flavio Cobolli completamente rivitalizzato dalle due settimane negative in Italia quello visto all’ATP 500 di Amburgo, dove grazie al netto successo (7-6 6-0) su Roberto Bautista Agut si è guadagnato la semifinale contro Tomas Martin Etvcheverry. Un traguardo che ha permesso all’azzurro di risalire al n°32 al mondo, purtroppo però una settimana rispetto a quando sarebbe servito per rientrare tra le 32 teste di serie al prossimo Roland Garros.

Cobolli batte Bautista Agut

Smaltite le delusioni nei tornei italiani dove è uscito al primo turno agli Internazionali d’Italia e al secondo del Challenger di Torino, Flavio Cobolli si è rialzato ad Amburgo, dove dopo essersi sbarazzato di Vitaly Sachko e Alejandro Davidodvich Fokina ha sconfitto anche Roberto Bautista Agut.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vittoria arrivata al termine di un match che tale è stato solo per un set. Nel primo infatti Cobolli prende il largo grazie a un break nel quinto game, salvo venire poi rimontato da Bautista Agut al momento di servire per il parziale. Parziale che comunque Flavio si aggiudica al tie break, per poi dominare nettamente il secondo con un 6-0 frutto di ben 24 punti vinti sui 31 giocati.

Cobolli in semifinale ad Amburgo contro Etcheverry: il siparietto tra i due

Cobolli vola dunque in semifinale all’ATP 500 di Amburgo dove trova Tomas Martin Etcheverry, che si è sbarazzato di Jiri Lehecka in due set nei quarti di finale. Prima di scendere in campo quest’oggi, i due sono anche stati protagonisti di un simpatico siparietto per un video uscito sui social dell’ATP in cui Flavio si è prestato al ruolo di intervistatore facendo qualche simpatica domanda al suo rivale, come ad esempio quale sia il suo piatto argentino preferito.

Cobolli risale il ranking, ma per essere testa di serie al Roland Garros è troppo tardi

Grazie alla semifinale raggiunta all’ATP 500 di Amburgo Cobolli torna a scalare il ranking guadagnando tre posizioni in classifica che gli permettono di salire dalla posizione n°35 a quella di 32 al mondo, ultimo posto utile a garantirsi una testa di serie per gli slam. Peccato però che per Flavio sia troppo tardi per essere una delle teste di serie al Roland Garros che prenderà il via la settimana prossima.

Questo perché per stabilire le teste di serie e di conseguenza stilare il tabellone, lo slam parigino farà ricorso alla classifica ATP stilata questa settimana e nella quale Cobolli occupa ancora la 35esima posizione, senza tenere dunque conto dei risultati che i giocatori otterranno questa settimana, dove oltre a quello di Amburgo di torneo si sta disputando anche il 250 di Ginevra dove è impegnato Novak Djokovic.