Amburgo, Musetti vince il suo primo titolo Atp: battuto Alcaraz in tre set

24-07-2022 18:51

È arrivata la prima gioia tra i grandi per Lorenzo Musetti. Il 20enne tennista di Carrara ha infatti conquistato il suo primo titolo Atp in carriera, con il successo nel torneo di Amburgo sullo spagnolo Carlos Alcaraz in tre set.

Musetti: primo titolo Atp in carriera

6-4, 6-7, 6-4 il punteggio in tre set in favore di Musetti, che entra così a tutti gli effetti nella storia del tennis italiano. Sulla terra rossa del torneo Atp 500 di Amburgo, l’azzurro ha mostrato subito gran carattere nella sfida a un giovanissimo come Alcaraz, già entrato nel club dei grandi e numero sei del ranking.

Un doppio fallo di Alcaraz nel settimo game apre la strada a Musetti che va poi a prendersi il primo set 6-4. Nel secondo l’azzurro va avanti 5-3 ma poi spreca diversi match point, subisce il pari e perde 7-6 al tie-break. Equilibrio anche nel terzo e ultimo set, poi due palle sul nastro nel decimo game di Alcaraz e Musetti chiude 6-4.

Alcaraz ko, Musetti: “Non ho parole”

Un successo straordinario per Musetti, che ha parlato così dopo la vittoria: “Non ho parole. Per me è stato come andare sulle montagne russe. Ho avuto tanti match point prima di chiudere la partita – ha detto -, ma Carlos è stato bravo. Credo che la chiave del match sia stata mantenere la calma e la pazienza, il che non era facile”.

Musetti non si aspettava il successo: “Ero arrabbiato, ma ho cercato di non mostrare le mie reazioni emotive ad Alcaraz e di non rimproverarmi per le mancate occasioni di chiudere – ha aggiunto -. Non mi aspettavo la vittoria dopo tutte queste emozioni, sono contento. Ringrazio il mio team, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono vicine”.

I prossimi obiettivi di Musetti

Dopo la grande gioia di Amburgo, Musetti non si ferma. Sarà infatti di scena nella prossima settimana al Croatia Open di Umago, dove saranno presenti anche Jannik Sinner e Fabio Fognini. Non mancherà anche lo stesso Alcaraz, vincitore del torneo croato nella passata stagione. Poi si potrà pensare a fare bene tra un mesetto circa agli Us Open.