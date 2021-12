Amelie Mauresmo direttrice del Roland Garros: carriera e coming out

10-12-2021 16:40

Amelie Mauresmo ha il merito – suo e solo suo – di aver infranto dei tabù e superato stereotipi pur non interrompendo con irruenza quella continuità che pure, nel tennis, ha una sua valenza.

Tra le tenniste francesi migliori della sua generazione e in assoluto, la campionessa è la nuova direttrice del Roland Garros, uno dei prestigiosi tornei del Grande Slam nonché simbolo della tradizione transalpina legato a uno sport edificato sulla serietà e sulla lealtà.

Amelie Mauresmo, una carriera irripetibile

Amelie giunge a questo incarico dopo aver vinto in carriera 25 tornei, compresi 3 dello Slam, aver guidato da capitana la compagine francese in Fed Cup e poi in Coppa Davis, è stata allenatrice di Andy Murray e poi commentatrice televisiva, grazie a un accordo con Amazon, sempre più presente nel settore dei contenuti.

La Mauresmo ha edificato sulla base di prime volte una esistenza inimitabile, unica che questo nuovo traguardo sancisce, senza il clamore che da sempre non ama. L’unica eccezione, in questa meravigliosa carriera e nella sua vita pubblica in cui adottò un tono fuori dal consueto, dal profilo basso che ha preferito sempre scegliere, risale a quando decise di fare coming out e di affermare – senza reticenze, senza dubbi – il proprio orientamento sessuale.

Omosessuale dichiarata, ma con estrema e quasi attenta cura di tutto quel che ruota attorno alla sua privacy, Amelie Mauresmo ha mantenuto alcuni aspetti della sua vita distanti dai media e dai social.

Dalla sua dichiarazione, ormai risalente a più di un decennio fa, tanto si è modificato anche nel mondo del tennis, a cui è rimasta sempre legata a doppio filo, da ex tennista e da addetta ai lavori come testimonia anche questo nuovo, importante incarico.

Mauresmo, le conseguenze del coming out

A L’Equipe, anni dopo la decisione di rendere pubblica la propria omosessualità, la Mauresmo ha confidato come il tempo le avesse offerto una prospettiva inedita su quella sua valutazione:

“In fondo, non rimpiango di averlo fatto perché serviva a spiegare un certo numero di cose. Ma guardandomi indietro, nella forma, probabilmente avrei dovuto farlo in un altro modo, meno brutale. Perché dopo è stata molto dura”.

L’amore per Sylvie, dal quale è nata una famiglia che è più che una certezza per questa donna 42enne forte e fragilissima, le ha permesso di emanciparsi e di vivere apertamente la sua scelta come invece non è stato consentito ad altre celebri colleghe. ma ha avuto un costo elevatissimo: anche suo padre, infatti, quasi le voltò le spalle per questa sua volontà per ritrovarne la dedizione e l’affetto quasi alla fine.

Il legame tra Amelie Mauresmo e Andy Murray

E’ stato poi Murray, ancora lui, a sostenerne il talento e le sue qualità quando sembrava che non fosse così condivisa la sua decisione di allenare e di allenare uomini. Invece questo ragazzo femminista nei fatti al pari del grande Noah, le affidò il suo talento e mise nelle sue mani e nei suoi schemi il suo futuro. Non sbagliò, come non sbagliò il talentuoso francese che la volle alla guida anche in Coppa Davis.

La maternità di Amelie Mauresmo

Amelie Mauresmo è anche madre, mamma di due bambini che non mostra sui social: pochi gli scatti e quasi sempre molto sfumati, per evitare che queste due bimbi, di sei e quattro anni, possono essere riconoscibili. E’ stata proprio lei ad annunciare la loro nascita, con gioia e meraviglia.

Senza curarsi, stavolta, di quanti avevano condizionato fin troppo la sua giovinezza e, forse, occupato troppo del suo tempo. Oggi si gode, da numero uno di un torneo del Grande Slam, questo nuovo vento.

