Tennis, Kyrgios: "Roland Garros spazzatura, Federer Goat"

15-11-2021 21:52

Come sempre, senza peli sulla lingua. Kyrgios questa volta si è scatenato contro il Roland Garros: “Dovrebbe essere semplicemente soppresso dal calendario – ha esordito l’australiano in un intervento nel podcast No Boundaries -. È la peggior spazzatura che abbia mai visto in vita mia. Rispetto agli altri Slam c’è un abisso. Agli Australian Open c’è un grande livello e una pressione enorme. Amo Wimbledon, lì anche le persone che non conoscono il tennis conoscono il torneo. È il più prestigioso, è il tennis per eccellenza”.

Sul tennista più forte di tutti i tempi Kyrgios non ha dubbi: “Federer è il Michael Jordan del tennis. È quello che ha fatto di più per lo sport, con i tifosi e i bambini… per come gioca e sta in campo. Dei tre, penso che sia quello che ammirano di più tutti. Nel complesso, è anche quello che ha fatto crescere lo sport più di ogni altro e il suo ritiro farà danni enormi agli sponsor. Senza Federer non ci sarebbero stati Djokovic e Nadal”.

OMNISPORT