Andy Murray: "Voglio un'altra medaglia"

Andy Murray ci riprova. Il due volte oro olimpico va a caccia di una terza medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. Difficilmente potrà vincerla nel singolare, ma nel doppio si giocherà le sue chance in coppia con Salisbury.

“Le Olimpiadi significano molto per me ed è un enorme onore poter competere a una quarta edizione dei Giochi a Tokyo. Guidare il Team GB alla cerimonia di apertura a Rio è stato uno dei momenti salienti della mia carriera e vincere nel 2012 in casa è stato un momento incredibile”.

“A livello personale, i Giochi di Tokyo sono significativi. Il mio obiettivo è provare a vincere una medaglia. Idealmente una d’oro per il mio paese. Conosco in prima persona l’impatto che fare sport per una carriera ha sul tuo corpo. So quanto possa essere difficile e frustrante quel viaggio. Conosco il dolore di perdere un torneo importante e il viaggio di recupero”, le parole al sito ufficiale dei Giochi.

OMNISPORT | 21-07-2021 22:04