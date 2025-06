America's Cup, Luna Rossa comincia la campagna verso Napoli 2027: "Il 2 giugno la prima uscita in acqua", dice Max Sirena

Nubi sempre più nere si addensano sulla coppa: Alinghi, polemica con NZL, che ha replicato accusando gli svizzeri di non aver accettato la sconfitta

Napoli Caput Mundi, per la vela e non solo. Napoli che ancora ha negli occhi i giorni di festa per la conquista del quarto scudetto del calcio, con la conferma di Antonio Conte che vale già come garanzia di successo anche per il futuro. Napoli che nel 2027 ospiterà la fase finale della Louis Vuitton Cup e soprattutto dell’America’s Cup, portando nel cuore del golfo partenopeo la più antica competizione velica e sportiva al mondo. Un colpaccio che renderà la città campana unica nel suo genere e “attenzionata” da tutti nel prossimo biennio, dove Luna Rossa cercherà di raggiungere quella “vecchia brocca” che nei 25 anni di storia del consorzio è rimasta sempre tabù, nonostante i ripetuti tentativi di assalto.

Sirena resta al suo posto: “Napoli, che occasione! Ma che pressione…”

Il quartier generale dell’imbarcazione è stato confermato dall’altra parte del Mar Tirreno, cioè a Cagliari, dove sono cominciate le operazioni di preparazione in vista della nuova campagna di coppa. Con Max Sirena confermato al timone come skipper, nonostante dopo la bruciante sconfitta nella finale di Louis Vuitton Cup dello scorso ottobre contro i britannici di Ineos (che non parteciperanno alla prossima edizione, dopo il burrascoso addio di Ben Ainslie e la successiva decisione presa da Jim Ratcliffe di sciogliere il consorzio) avesse affermato di nutrire forti dubbi sul fatto di proseguire o meno l’avventura.

Probabile però che proprio la decisione del defender neozelandese di gareggiare in Italia abbia finito per convincere Max a non mollare la presa proprio adesso. “Ovviamente è una buona notizia per Napoli e tutta l’Italia della vela sapere che si gareggerà sulle nostre coste. Penso che sarà una opportunità bella grossa anche per noi, che pure avremo un po’ più di pressione addosso perché l’intera nazione si aspetterà da noi qualcosa di importante.

Ricordo quando gareggiamo a Napoli per un evento di avvicinamento alla LVC nel 2012: vincemmo quelle regate, ma rimasi impressionato da quanta gente c’era lungo la costa. Mi sentivo come un calciatore famoso. Penso che nel 2027 di persone ce ne saranno ancora di più e per questo dico che sarà qualcosa di enorme. Anche per questo vorrei vedere un team concentrato su quello che c’è da fare. Lasciamo fuori tutto il resto e rimaniamo concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Lunedì 2 giugno il debutto in acqua. “E torniamo come Luna Rossa”

Le polemiche delle scorse settimane, con numerose critiche arrivate da più parti nei confronti di chi ha scelto Napoli come sede della coppa 2027, a Sirena non sembrano interessare molto.

“Lunedì 2 giugno andremo in acqua per la prima volta e penso che nelle prossime settimane sapremo che forma avrà la nostra barca in vista della prossima America’s Cup. Ci vorrà tempo, magari all’inizio non farà tutti felici, ma crediamo di aver preso la strada giusta. Dobbiamo alzare il livello rispetto al passato. Il nome del team sarà Luna Rossa: torniamo come Luna Rossa”.