America’s Cup, Luna Rossa domina l’contro American Magic: è in finale. Bruni: "Così c'è più gusto"

Dopo tanta sofferenza arriva finalmente una regata senza storia: Luna Rossa domina dal primo all’ultimo metro e si prende con merito la finale di LVC contro Ineos Britannia

Luna Rossa vola in finale di Louis Vuitton Cup: domina letteralmente l’ottava regata contro American Magic sfruttando condizioni di vento finalmente stabili, tali da favorirne le indiscusse capacità di sviluppare velocità. E alla fine gli americani hanno poco da recriminare: chiudono a un minuto di distanza in coda a un match race mai in discussione, con l’equipaggio della barca italiana che ha giustamente festeggiato (anche in modo colorito) l’accesso alla finale contro Ineos Britannia.

Una reazione da grande squadra

Dopo la traumatica rottura del carrello della randa posteriore nel corso della settimana regata, nulla lasciava presagire un finale in carrozza. E invece il grande lavoro svolto dallo store team durante tutta la notte ha contribuito a rendere possibile ciò che da tre giorni si annidava nella mente di tutti l’equipaggio: la sostituzione del pezzo che era costato la probabile vittoria nella settima regata ha comportato uno sforzo enorme, ripagato però da una prestazione che ha rasentato la perfezione.

Luna Rossa ha infatti reso semplice cioè che nei giorni precedenti era sembrato maledettamente complicato. Ha sfruttato certi condizioni di vento più stabili e favorevoli prendendo subito la testa della regata, con 200 metri di vantaggio sia al primo che al secondo cancello. American Magic, mai capace di mettere la prua davanti, ha un ultimo sussulto nel secondo lato di bolina, quando accorcia fino a soli 8 secondi di ritardo, ma dal secondo lato di poppa Prada Pirelli prende letteralmente il volo, aumentando ad ogni virata il proprio vantaggio.

E gli ultimi due lati sono pura accademia, con Spithill e Bruni che non sbagliano una manovra e il vantaggio che supera i 700 metri. Una grande rivincita dopo i dubbi insinuati da più parti, complici le tre sconfitte consecutive (tutte però viziate da determinati fattori).

Bruni finalmente esulta: “C’era un po’ di tensione”

A fine regata è esplosa la festa di tutto l’equipaggio, con l’audio in presa diretta che ha catturato qualche frase decisamente sopra le righe. Checco Bruni ha ringraziato tutti: “C’è più gusto a vincere così. È stata una grandissima emozione vincere oggi, perché venivamo sicuramente da un momento negativo. Non possiamo nasconderlo. Avevamo un po’ di tensione addosso, soprattutto io che avevo perso il primo punto, quello del possibile 5-0. Me lo sentivo un po’ sulle spalle. Ieri abbiamo regatato meglio, con più tranquillità, però la fortuna non ci aveva aiutato e oggi c’era un po’ di tensione”.

Adesso però con Ineos l’asticella è destinata ad alzarsi ulteriormente: “Li conosciamo bene, li abbiamo già battuti. Chiaro, anche loro sono forti e ci conoscono bene, ma ci faremo trovare pronti. Dateci solo 24 ore di tempo per rifiatare e poi penseremo alla finale”. Che scatterà giovedì 26 settembre, quando saranno in programma le prime due regate. Il regolamento prevede che vincerà la LVC la barca che arriverà per prima a 7 vittorie nei match race.