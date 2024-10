America's Cup, Emirates New Zealand domina la prima regata: Ineos Britannia lamenta problemi in partenza

Si apre con una regata dominata da Emirates Team New Zealand l’edizione numero 37 dell’Americas’s Cup: noie tecniche condizionano Ineos prima della partenza.

È finita la pacchia per Ineos Britannia: la prima regata della 37esima edizione dell’America’s Cup sorride nettamente a Emirates Team New Zealand, che domina dal primo all’ultimo metro lasciando l’imbarcazione britannica a oltre 600 metri di distanza. Una prova sontuosa della barca neozelandese (41 secondi il ritardo), dopo che il via del primo match race è stato più volte posticipato a causa del vento troppo leggero che soffiava sul campo di regata. Ineos ha però lamentato problemi a una batteria poco prima della partenza, di fatto mostrando un po’ di mancanza di affidabilità. Intorno alle 16,15 il via della seconda regata

In aggiornamento