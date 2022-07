Amichevoli: Atalanta e Udinese sconfitte da Newcastle e Chelsea

29-07-2022 23:00

Cadono le italiane al cospetto delle inglesi nel doppio confronto amichevole di questa sera. L‘Atalanta, con Ederson dall’inizio alle spalle di Zapata-Muriel, perde 1-0 a Newcastle contro i bianconeri che sfruttano un rigore di Wood al 39′ per avere la meglio. Sconfitta pure per l’Udinese contro il Chelsea (1-3). Segna Kantè al 30′, raddoppia il nuovo acquisto Sterling al 37′, accorcia per i friulani Deulofeu al 42′, chiude i conti Mount al 90′.

Tra Parma e Lecce hanno la meglio i ducali con il punteggio di 1-0. Rete della vittoria segnata da Mihaila al 50′.