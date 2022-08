Amichevoli estive: Kvaratskhelia sugli scudi, il Napoli batte il Girona nel finale

03-08-2022 21:16

A Castel di Sangro il Napoli batte 3-1 il Girona in amichevole nel finale grazie alle sostituzioni nel secondo tempo. I partenopei vanno in vantaggio al 24′ per un autogol di David Lopez ma quattro minuti prima Matteo Politano aveva accusato un problema al polpaccio sinistro e ha dovuto lasciare il posto a Kvaratskhelia. Nella ripresa pareggia Castellanos al 56′ poi Petagna al 77′, quando era entrato da otto minuti, e proprio Kvaratskhelia, su rigore all’80’, siglano il risultato a favore della squadra di Luciano Spalletti.