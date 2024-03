Amichevoli: da Germania-Olanda a Spagna-Brasile, dove vederle in tv o in streaming

Proseguono le amichevoli internazionali di preparazione alle prossime manifestazioni estive: tutte la sfide in programma e come seguirle in diretta

23-03-2024 12:05

Il campionato è fermo, ma il calcio va di corsa: continuano le amichevoli internazionali con sfida di alto livello e dal valore Mondiale. Su tutte Spagna-Brasile, un agglomerato di storia e di talento che illumina il palcoscenico di questo sport. Non solo l’Italia, le sfide proseguiranno anche la prossima settimana e in particolare martedì 26 con un programma molto ricco e avvincente.

Nazionali, le amichevoli in programma

Martedì 26 marzo, le partite principali:

ore 19: Norvegia-Slovacchia, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano

Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano ore 20.45: Inghilterra-Belgio, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan ore 21.30: Spagna-Brasile, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi

Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi ore 20.15: Danimarca-Isole Far Oer

ore 20.30: Romania-Colombia

ore 20.45: Germania-Olanda

ore 20.45: Scozia-Irlanda del Nord

ore 20.45: Sloveni a-Portogallo

ore 20.45: Irlanda-Svizzera

ore 20.45: Austria-Turchia

Martedì 26 marzo, altre amichevoli:

ore 12.00: Algeria-Sudafrica

ore 12.00: Costa d’Avorio-Uruguay

ore 12.00: Marocco-Mauritania

ore 12.00: Nigeria-Mali

ore 15.00: Isole Cayman-Moldavia

ore 18.00: Finlandia-Estonia

ore 18.00: Lettonia-Liechtenstein

ore 19.00: Ungheria-Kosovo

ore 19.00: Malta-Bielorussia

ore 20.00: Repubblica Ceca-Armenia

ore 20.00: Guyana-Cambogia

ore20.30: Senegal-Benin

Dove vedere le amichevoli internazionali

Le prestigiose amichevoli internazionali, in programma in questa sosta che precede la Pasqua e il rush finale dei top campionati europei, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e NOW Tv. Molta attesa soprattutto per Inghilterra-Belgio, Spagna-Brasile e Germania-Olanda, tre sfide di grande livello e che potranno dire molto sulla crescita delle Nazionali.

La nazionale dei tre leoni ha un undici talentuoso e con giovani di primo livello come Bellingham e si candida come una delle favorite per il prossimo Europeo. I Diavoli Rossi sono sempre un’incognita, tanto forti quando non ci sono titoli in palio e più fragili quando le partite contano. La Roja di De La Fuente se la vedrà con la Selecao verdeoro: due cantieri aperti che nelle ultime manifestazioni hanno un po’ deluso le aspettative. Avranno l’occasione per verificare i progressi. Tanta curiosità anche per la sfida tra gli undici di Nagelsmann e Koeman, con quest’ultimo che si ritrova una rosa di tanti nuove giovani stelle, con Xavi Simons a prendersi i riflettori.

Attentato Mosca, annullata Russia-Paraguay

Dopo l’attentato terroristico a Mosca di venerdì 22 marzo in una sala da concerto a Krasnogorsk (sobborgo della capitale russa), rivendicato dal gruppo jihadista dell’ISIS e che ha provocato almeno 93 morti, la Federcalcio russa e quella paraguaiana hanno deciso di annullare l’amichevole in programma lunedì 25. La partita, che avrebbe dovuto svolgersi allo stadio Dynamo di Mosca, potrebbe essere organizzata in un secondo momento.