Ancelotti c.t. del Brasile: contratto firmato, ecco quando debutterà con la Seleçao

Secondo The Athletic l’allenatore ha siglato l’accordo che lo legherà alla nazionale verdeoro fino ai Mondiali 2026: si chiude l’esperienza al Real Madrid

Carlo Ancelotti sarà il nuovo c.t. del Brasile: non ha dubbi la prestigiosa testata The Athletic, che riferisce della firma del tecnico italiano sul contratto annuale proposto dalla federazione brasiliana. Ancelotti debutterà con la Seleçao il 6 giugno a Guayaquil in Ecuador.

Brasile, Ancelotti il primo c.t. straniero

Addio Real Madrid, Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile, nonché il primo allenatore straniero a guidare la nazionale più vincente della storia dei Mondiali. L’annuncio arriva da The Athletic, prestigioso portale internazionale che fino a oggi ha spesso fornito in anteprima le notizie riguardanti la trattativa tra la Cbf – la federcalcio brasiliana – e il tecnico italiano.

Secondo quanto riferito poco fa, Ancelotti ha informato il Real della sua volontà di lasciare Madrid a fine stagione, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, e ha già firmato l’accordo che lo trasformerà nel nuovo c.t. del Brasile.

Brasile, missione Mondiali per Ancelotti

L’accordo siglato da Ancelotti e dalla Cbf è su base annuale: il tecnico italiano guiderà il Brasile fino ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada del 2026. L’obiettivo è quello, ovviamente, di portare la Seleçao alla vittoria del suo sesto titolo mondiale: in base ai risultati dipende l’eventuale rinnovo del contratto dell’allenatore italiano. The Athletic ha anche specificato che Ancelotti assumerà il nuovo incarico il 26 maggio, ovvero il giorno seguente all’ultima giornata della Liga: Re Carlo, insomma, non intende perdere tempo.

Ancelotti, esordio col Brasile il 6 giugno in Ecuador

Anche perché a inizio giugno il Brasile è chiamato ad un doppio impegno di fondamentale importanza: Ancelotti farà il suo esordio da c.t. della Seleçao il 6 giugno a Guayaquil, in casa dell’Ecuador, in una gara valida per la 15a giornata del girone delle qualificazioni mondiali del Sudamerica. L’11 giugno, invece, è in programma il debutto casalingo a San Paolo contro il Paraguay. Dopo 14 giornate la nazionale verdeoro è al 3° posto con 21 punti insieme a Uruguay e Paraguay, a -2 proprio dall’Ecuador e a -10 dalla capolista Argentina, in fuga solitaria.