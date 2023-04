Ancelotti: “Il Napoli potrebbe vincere la Champions League”

Attenzione però ai suoi blancos, “per il Real questa è la competizione più importante”

05-04-2023 12:04

“Il Napoli potrebbe vincere la Champions League”. L’affermazione di Carlo Ancelotti arriva in un’intervista a “Linea Diletta” su Dazn. Il tecnico del Real Madrid sottolinea poi come “la Champions League la possono vincere le otto squadre che sono nei quarti di finale, altri le guardano vincere” e come il segreto per il successo sia “crederci, pensare di essere i più forti ed essere ottimisti”. E avverte: “Quando il Real Madrid arriva ai quarti è molto pericoloso, è una società che respira la Champions League, per il Real questa è la competizione più importante, è la storia che lo dice”.

Sulle prestazioni azzurre Ancelotti afferma che “lo step l’ha fatto la società rinnovando e cambiando le gerarchie all’interno dello spogliatoio, cambiando l’ambiente con giocatori e stimoli nuovi, dopo un allenatore che ha una grandissima esperienza nel gioco. Io considero Spalletti uno dei migliori allenatori al livello tattico”.

L’intervista è anche l’occasione per tornare sul suo addio al Napoli e ai rapporti con De Laurentiis. “È successo quello che spesso succede nel calcio, ovvero che la società che due anni prima ti ha assunto perde feeling e fiducia nelle tue possibilità e nelle tue capacità. La cosa migliore che abbiamo fatto io e il Napoli in quel momento è stato chiudere”.