Ancelotti vs Mourinho show: Everton-Tottenham finisce 2-2

La 32ª giornata di Premier League comincia col botto, con la sfida tra Everton e Tottenham . Due squadre in corsa per la qualificazione alle coppe europee, allenate da due santoni della panchina come Ancelotti e Mourinho. Le premesse per un grande match c’erano tutte e sono state ampiamente rispettate, con 90 minuti di puro spettacolo chiusi sul punteggio di 2-2.

Il primo squillo è degli Spurs, che passano in vantaggio al 27′ con Kane . Goal da rapace per l’attaccante, che sfrutta una deviazione di Keane su cross di Ndombele e segna la sua ventesima rete in campionato. Per la quinta volta in carriera, il centravanti inglese raggiunge le 20 realizzazioni in campionato .

Il Tottenham però non ha neanche il tempo di esultare, che l’Everton pareggia al 31′ con Sigurdsson su calcio di rigore. Il giocatore islandese è in gran serata e porta in vantaggio i suoi al 62′, con una conclusione di prima intenzione su suggerimento di Coleman.

La squadra di Mourinho non ci sta e in particolare non ci sta il suo centravanti, che pareggia i conti con Sigurdsson siglando il definitivo 2-2. Un risultato giusto, che premia in egual misura le due squadre per ilgioco espresso ma che serve a poco per le loro ambizioni europee (soprattutto in chiave Champions).

OMNISPORT | 16-04-2021 23:24