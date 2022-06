22-06-2022 12:14

È una delle novità più significative delle ultime ore, un inserimento a sorpresa che potrebbe riscrivere il destino di un campione in cerca di squadra e, forse, del prossimo campionato. Anche il Milan si inserisce nella corsa per Paulo Dybala. Lanciata la sfida di mercato all’Inter, per un derby che promette di infiammare le roventi giornate di inizio estate. Dove giocherà la Joya nella prossima stagione, in nerazzurro o in rossonero?

L’indiscrezione: sondaggio Milan per Dybala

È Il Messaggero a lanciare l’indiscrezione: “Milan, sondaggio per Dybala ma l’Inter è tranquilla“. Il club rossonero, in particolare, avrebbe fatto un sondaggio con l’entourage dell’attaccante argentino, da tempo in trattativa con l‘Inter. Il ritorno in nerazzurro di Lukaku ha infatti chiuso una casella in attacco: Marotta e Ausilio devono vendere prima di poter piazzare altri acquisti, soprattutto un colpo della portata della Joya. Un nuovo incontro con Antun è in programma nei prossimi giorni, ma ora c’è un elemento in più da considerare: l’interesse del Milan.

Dybala al Milan? Gli interisti non ci credono

Inevitabilmente l’hashtag #Dybala finisce in tendenza su Twitter. Un po’ di preoccupazione tra i i tifosi dell’Inter, che Enrico esorcizza attraverso l’ironia: “Dybala presta i soldi al Milan per farsi comprare?”. Salvo sembra informatissimo sull’affare: “Il problema sono le commissioni per l’agente. Tra Dybala e l’Inter è tutto fatto“. Capitan Farris fa una previsione: “Se a luglio abbasserà le pretese, sarà più facile per l’Inter prenderlo”. Ma Gerard replica: “Se a luglio sarà senza squadra è perché le pretese non le ha abbassate e quindi l’Inter lo ha mollato”.

I milanisti sognano lo sgambetto ai cugini

Tra i tifosi del Milan c’è invece euforia per l’ultima succulenta news di mercato: “Non succede ma se succede sai che sfizio?”. Flash azzarda un’analisi tecnico-tattica: “Dybala sarebbe l’ideale per il Milan“. Mike invece ha una certezza: “Il Milan Dybala non lo prenderà mai, meglio dare più soldi a Leao“. Mentre Ugo disegna uno scenario sorprendente: “Ho capito, finirà che a luglio Dybala si ritroverà senza squadra”.

