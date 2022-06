22-06-2022 09:38

Manca solo l’annuncio. Di fatti Romelu Lukaku è di nuovo un giocatore dell’Inter. Questione di dettagli, minimi, le visite mediche e poi la firma che rivestirà di nerazzurro il centravanti belga che torna come nella parabola del figliol prodigo alla corte di Marotta dopo un anno travagliato al Chelsea. Tutti contenti? Si direbbe di no, almeno a leggere stamattina il titolone del Corriere dello Sport che ha lanciato una grande provocazione sul ritorno di Big Rom. Provocazione che ha scatenato una ridda di commenti sul web tra i tifosi interisti.

Branchini al Corriere dello Sport: “Inter, Lukaku non ti serve”

A sollevare un vespaio di polemiche a poche ore dal ritorno ufficiale di Romelu Lukaku all’Inter ci hanno pensato un titolo a tutta pagina del Corriere dello Sport, appunto “Lukaku non ti serve” con tanto di foto di Romelu e una lunga intervista da parte del direttore Ivan Zazzaroni all’agente internazionale Giovanni Branchini che ha spiegato così le ragioni della sua bocciatura del ritorno di Big Rom in nerazzurro:

“La soluzione sono i giovani, le intuizioni, la conoscenza, le competenze. Gli Abraham, più che i Lukaku, soprattutto se si ha già in organico un giocatore come Lautaro. La mia è soltanto un’opinione, non entro nel merito dell’operazione ma non lo vedo: la considero una mossa non indispensabile, disponendo – l’Inter – di uno come Lautaro che secondo me ha potenzialità straordinarie non del tutto espresse. Inoltre il ritorno di Lukaku potrebbe bloccare altre operazioni tecnicamente valide, come quella di Dybala“.

Lukaku all’Inter: questione di ore, l’aggiornamento

Lukaku non vede l’ora di reimmergersi nel mondo Inter: il giocatore ha messo ‘like’ al posto di Steven Zhang che ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta l’Ansa, mercoledì avverrà lo scambio dei documenti, e la firma che ufficializzerebbe il ritorno potrebbe arrivare già entro questa settimana (venerdì le visite mediche).

L’Inter ha aumentato la sua offerta da 7 milioni più bonus a otto più 4 di bonus per il prestito oneroso (bonus tutti legati alla vittoria dello scudetto), i Blues hanno accettato l’offerta e ora l’accordo tra i due club è soltanto da formalizzare.

Inter: “Lukaku non ti serve”: è bufera su Zazzaroni

I social interisti ribollono di rabbia dopo queste parole: “Io posso pure capire che uno abbia un’opinione, seppur bizzarra e contrastante con i fatti visti nelle stagioni 19/20 e 20/21, ma rilanciarla così, come notizia principale di giornata, beh” ma è soprattutto contro Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport che in molti si scagliano: “Mai sofferto come tifoso della sindrome di accerchiamento, non ho mai visto accanimenti contro l’ Inter particolari, non me n’è mai importato , ma dopo anni devo ammettere che è palese che Zazzaroni abbiamo un problema con qualcuno in società” e infine: “Io salverei questa prima pagina. Potrebbero esserci ghiotte occasioni durante la stagione per farci grosse risate alla faccia di Branchini e di Zazzaroni”.

