Se Mario Balotelli vanta nel suo passato qualche momento non proprio felicissimo, lo stesso succede anche al fratello Enock Barwuah. Il fratello di SuperMario è infatti finito nei guai con la legge dopo una rissa a cui avrebbe preso parte fuori da una discoteca di Brescia.

Enoch, il fratello di Balotelli finisce ancora nei guai

Ancora guai per Enoch Barwuah: l’episodio è avvenuto nel corso della notte tra il 22 ed il 23 dicembre con la denuncia sporta da un 26enne di origini tunisine che contesta a Enoch Barwuah di averlo picchiato all’esterno della discoteca Circus di Brescia. Nel referto medico stilato dal pronto soccorso dove il giovane è stato visitato alle 5 del mattino del 23 dicembre si parla di una “frattura plurilineare scomposta del pavimento dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare”.

Enoch Barwuah, il racconto del giovane aggredito

Il 26enne che ha riportato l’aggressione presenta ancora sul volto i segni dell’aggressione con un occhio nero ben visibile ed al Giornale di Brescia ha spiegato i fatti avvenuti nella sera prima di Natale. “L’ho salutato perché conoscevo un suo ex compagno di calcio e ha reagito in modo aggressivo invitandomi a uscire dal locale e a seguirlo. Mi ha fatto capire che voleva litigare. Una volta fuori mi ha spintonato facendomi cadere. Enock mi ha sferrato un pugno in faccia all’altezza dell’occhio sinistro e poi sulla tempia ed è stato fermato solo dall’intervento del buttafuori del locale che conosco pesche abitanti nel mio stesso paese. Dopo il pugno ho deciso di lasciare la discoteca ma una volta nel parcheggio sono stato raggiunto alle spalle da Enock che senza ragione mi ha sferrato un calcio facendomi cadere a terra e poi un altro sul sopracciglio facendomi sanguinare”.

Aggressione a Brescia, coinvolto anche il rapper Prince The Goat

Insieme al fratello di Mario Balotelli, nella notte incriminata, è stato denunciato anche il rapper Prince The Goat: “Il rapper – racconta il 26enne aggredito – mentre ero ancora a terra sanguinante mi ha detto “non sai contro chi ti sei messi, ricordati che Brescia è nostra” e invitata il fratello di Balotelli a picchiarmi ancora”. Ora le indagini dei Carabinieri proseguono dopo aver ascoltato i testimoni dell’accaduto a cominciare degli amici del ragazzo aggredito. E non si esclude che nelle prossime ore possa essere sentito anche Enoch Barwuah.

Enoch Barwuah: 10 anni fa un episodio simile

Non si tratta della prima volta che Enoch Barwuah finisce nei guai con la legge. Risale proprio al Natale del 2012 un episodio molto simile con il fratello di Mario Balotelli che venne arrestato e poi condannato a 4 mesi per avere aggredito tre carabinieri fuori da un locale a Bagnolo Mella. Enoch sembrava essersi messo alle spalle questi problemi dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ed essere tornata a giocare a calcio con la maglia dell’Ospitaletto.

