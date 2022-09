16-09-2022 13:30

Non c’è pace per Mario Balotelli, giocatore che nelle ultime ore è tornato a scatenare nuove polemiche in Svizzera, terra dove è approdato quest’estate.

Caos Balotelli, il video che ha scatenato i tifosi del Sion

Lasciata la Turchia e l’Adana Demirspor, Balotelli ha firmato un contratto per giocare nella prima lega elvetica col Sion, squadra i cui tifosi nelle ultime ore però sono andati su tutte le furie vedendo l’ultima “bravata” dell’ex Inter.

Costui infatti, come si vede in un video diventato in breve tempo virale sul web, è stato beccato all’esterno di un bar a Losanna decisamente barcollante e in stato poco lucido tanto da dover ricorrere al sostegno di due persone, una donna e un uomo, al suo fianco per camminare.

Video Balotelli, la reazione del presidente del Sion

Per placare gli animi e far rientrare subito il caso, dopo la condivisione del girato (che chiaramente ha infastidito la tifoseria locale) ad intervenire è stato lo stesso presidente del Sion Christian Constantin il quale ha provato a minimizzare il caso.

“Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma puoi anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all’epoca, e abbiamo anche bevuto un drink o due. I ragazzi hanno anche il diritto di farlo oggi”.

Il rendimento di Balotelli col Sion

Balotelli dunque, sempre col sogno di tornare un giorno in Italia, dovrà cercare di farsi perdonare il prima possibile guadagnandosi le attenzioni dei giornali non tanto per i video sul web quanto invece per le gesta sul campo.

Qui, finora, il classe 1990 (tornato a inizio anno pure a vestire la maglia della Nazionale) è stato tutt’altro che indimenticabile dato che al momento con la maglia del Sion è riuscito a sommare appena due presenze per complessivi 52 minuti d’impiego, decisamente poco per un giocatore capace l’anno scorso di realizzare ben 18 reti in 31 presenze nel massimo campionato turco.