06-09-2022 09:15

Mario Balotelli ha deciso di rimettersi in gioco nuovamente. Ha scelto la Svizzera come nuova tappa del suo peregrinaggio calcistico: il suo sogno sarebbe comunque un altro.

Balotelli, la Nazionale non è più un’ossessione

Mario Balotelli, conclusa malamente la sua avventura in Turchia, ha accettato l’offerta del Sion. Il suo obiettivo è fare bene in Svizzera. La Nazionale non è più un’ossessione.

“Non è che la Nazionale non mi interessi più, ma al momento penso solo a giocare qua in Svizzera. Non è un pensiero fisso, ma se ci sarà l’opportunità ben venga”, le sue parole a DAZN. Resta la stima per Roberto Mancini, il tecnico che ha creduto di più nelle sue qualità: “Ho avuto un rapporto bello con Mancini e lo avrò sempre, non è che l’ho mandato a quel Paese per quella decisione…”.

Balotelli in difesa di Allegri, criticato da tutti

Super Mario ha le idee chiare anche su Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è sul banco degli imputati (oggi è atteso dalla delicatissima sfida con il PSG, gara d’esordio in Champions League).

“E’ un grande, secondo me gli rompono tanto le scatole ma è veramente un grande allenatore oltre che un grande uomo. E’ tanta roba, ne capisce eccome di calcio”, il giudizio dell’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter

Balotelli, c’è una squadra nel suo cuore

Il 32enne centravanti conferma che gli sarebbe piaciuto giocare nel Napoli ma il suo sogno, per quanto concerne l’Italia, è un altro.

“Dove mi piacerebbe giocare in Italia? Vorrei tornare al Milan, mi piace. Ma è brutto che io dica così perché anche tornare all’Inter non mi farebbe schifo. Sono le due squadre più belle dove stare, senza nulla togliere a Juve e Roma”, la chiosa dello stesso Mario Balotelli. Tuttavia, ora Super Mario vuole concentrarsi solo sul Sion (esordio fortunato, con Mario Balotelli ha battuto il Basilea). Poi si vedrà.