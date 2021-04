Anderson non si arrende: "Posso ancora lottare con Djokovic, Nadal e Federer"

Dopo il 2018 Kevin Anderson sembrava destinato a una carriera lunga e brillante. Finalista quell’anno a Wimbledon e qualificato per le ATP Finals di fine stagione, il sudafricano aveva posto solide basi per vivere un futuro roseo, uno scenario che invece all’improvviso, a causa degli infortuni, è svanito nel nulla.

Passata quella magnifica annata, infatti, il fisico non ha mai lasciato in pace il tennista di Johannesburg, costretto spesso a prendersi dei periodi di pausa dai tornei.

Ora però, dopo esser sprofondato nei bassifondi della classifica, il peggio sembrerebbe alle spalle e, confortato da un buono stato di salute, Anderson sta cercando di ritrovare quelle vecchie sensazioni che potrebbero, a suo avviso, spingerlo nuovamenet a competere coi migliori.

“Sono sulla buona strada per tornare al livello che desidero. So che è molto difficile, ma continuo a giocare perché so che posso lottare ancora con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic per vincere uno Slam o un Masters 1000” ha dichiarato un Kevin Anderson sempre più fiducioso.

OMNISPORT | 29-04-2021 13:30