Andrea Abodi è il nuovo Ministro per lo Sport

21-10-2022 19:16

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è soddisfatto della nomina di Andrea Abodi a Ministro per lo Sport nel neonato Governo Meloni: “E’ una notizia straordinaria per lo sport italiano e per il calcio in particolare. Ringrazio la Presidente Meloni per aver dato dignità al nostro mondo con l’indicazione di un vero e proprio ministero e per aver scelto un professionista che conosce i problemi che affliggono lo sport italiano e che saprà sostenere le migliaia di società sportive in difficoltà. Con Abodi abbiamo condiviso idee e progettualità, non ultime quelle che stavamo mettendo in pratica sull’impiantistica sportiva, che rappresenta la vera sfida da vincere per rilanciare il sistema Italia, anche grazie all’assegnazione dell’Europeo 2032″.