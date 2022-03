Andrea Pirlo ha sposato Valentina Baldini, sì dell'ex allenatore Juve

14-03-2022 12:12

Nella discrezione che ha sempre caratterizzato la sua vita, dentro e fuori il campo, Andrea Pirlo si è unito in matrimonio con rito civile a Valentina Baldini, sua compagna dal 2014 e mamma dei suoi gemelli di 4 anni e mezzo.

Andrea Pirlo sposa Valentina baldini a Torino

A Torino, nella sala consiliare, circondato dagli affetti più cari e dagli amici di sempre, l’ex allenatore della Juventus ha detto sì all’immobiliarista che condivide con lui ogni scelta da ben otto anni: la cerimonia, sobria ed elegante, è stata officiata dal leader dei Moderati, Mimmo Portas.

Amici e ex giocatori al matrimonio di Pirlo

Il rito si è concluso con la lettura di una poesia di Pablo Neruda, a sancire il legame tra la coppia che ha offerto e celebrato la propria famiglia formalizzando un’unione consolidata, circondata dalle figure più strette: parenti, figli e ex compagni di squadra per Pirlo, che la FIGC ha deciso di inserire nella Hall of Fame, come l’ex milanista Ignazio Abate accompagnato dalla moglie Valentina, ad esempio.

Pirlo è stato sposato, in prime nozze con Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli: una delle promesse del calcio azzurro, Nicolò, e Angela.

