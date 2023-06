Angel Di Maria lascia la Juve: “Ho dato tutto per aiutare il club”

L’attaccante argentino saluta la società bianconera dopo un anno difficile e lo fa con un messaggio sui social recitando solo parole al miele e rammarico per non aver vinto nulla.

06-06-2023 17:25

La storia d’amore tra Angel Di Maria e la Juventus finisce qui. Un anno appena e nessuna possibilità di prolungamento di contratto che il 30 giugno sancirà anche burocraticamente la fine di questo percorso.

Il Fideo si è trovato coinvolto nella stagione più difficile degli ultimi anni bianconeri, non è riuscito a dare il suo contributo, a lasciare il segno, e alla fine la rottura è diventata quasi inevitabile.

Eloquente il messaggio che il campione argentino ha riportato sui propri canali social, un bel mix di gratitudine ma anche di rammarico per non aver raggiunto i traguardi sperati.

“Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata, me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio dal quale ho fatto parte”.

E prosegue: “Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore”.

E così l’ultima partita in cui Di Maria ha indossato la casacca della Juventus resta la sfida con l’Udinese di domenica sera in cui la squadra di Allegri (che proprio oggi il club ha confermato alla guida della prima squadra anche il prossimo anno) è riuscita a vincere 1-0 grazie al gol di Chiesa, ma che non è bastato per conquistare l’Europa League visto il conseguente successo della Roma e dell’Atalanta.