Angela Carini, dopo il titolo italiano si riaccende la polemica su Khelif. Navratilova: “A Parigi è stata derubata”

La vittoria ai campionati assoluti di Angela Carini ha fatto il giro del mondo con l’ex campionessa Martina Navratilova che interviene sulla vicenda: “Carini è stata derubata, Imane non avrebbe dovuto competere”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un caso che si riaccende e che soprattutto diventa di nuovo globale. Sono passati mesi dalle Olimpiadi di Parigi, eppure la polemica che ha visto coinvolta Angela Carini e il suo combattimento con Imane Khelif (durato però solo pochi secondi) torna a riaccendersi e non solo in Italia. A dare il via a questa nuova tornata di dichiarazioni, la vittoria della pugile agli ultimi campionati italiani di Seregno.

La rivincita di Angela Carini

Angela Carini si è presa la sua rivincita sul mondo del pugilato. La pugile napoletana è tornata sul gradino più alto del podo in occasione dei campionati assoluti di Seregno. La vittoria nella categoria dei 63 kg gli vale l’ottavo titolo tricolore in cinque diverse categorie diverse. Un successo importante per l’azzurra che ha vissuto momenti complicati dopo le Olimpiadi di Parigi. E che proprio dopo la vittoria ha parlato lei stessa di “rivincita” e ha dedicato il successo ai ragazzi che ora sta allenando al centro Pino Daniele di Caivano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intervento di Martina Navratilova

Le polemiche che sono seguite al combattimento con Imane Khelif hanno avuto una portata di fatto planetaria con dibattiti spesso molto accessi sul tema dell’identità di genere. Un tema che sta particolarmente a cuore all’ex tennista Martina Navratilova che dopo la fine della sua carriera è stata per anni ambasciatrice e consigliera di Athlete Ally, un’organizzazione statunitense che si batte per i diritti degli sportivi LGBT. Un incarico che può le è stato revocato nel 2019 a seguito della pubblicazione di un articolo sul Sunday Times in cui ha sostenuto delle posizioni giudicate transoniche affermando che le donne transessuali non dovrebbero competere nelle categorie femminili.

E proprio muovendo da questo punto di vista l’ex tennista ceca naturalizzata statunitense che è tornata sulla vicenda che ha riguardato Angela Carini. Prima sono arrivati i complimenti per la vittoria ai campionati italiani: “Brava Angela, meritavi di meglio a Parigi” e poi in risposta al commento di un follower è andata ancora più a fondo con la sua analisi: “Carini a Parigi è stata derubata. Non avrebbero mai dovuto permettere a Imane Khelif di gareggiare come una donna”.