Anna Danesi saluta Monza: "Spero di aver lasciato un segno"

A pochi giorni dalla fine della stagione italiana, che ha visto Conegliano laurearsi ancora campione d’Italia dopo aver vinto la finale playoff contro Monza, il mercato del volley femminile è già nel vivo.

Con Paola Egonu che ha deciso di lasciare l’Imoco dopo tre stagioni per accettare la ricca offerta del Vakifbank Istanbul, le campionesse d’Italia hanno definito il ritorno di Anna Danesi, centrale in arrivo da Monza che nel 2019 la acquistò proprio dalle Pantere.

In attesa dell’ufficializzazione del cambio di maglia, Danesi ha voluto ringraziare via social i tifosi del Vero Volley, al termine di un percorso che ha permesso alla centrale bresciana classe ’96 di imporsi tra le più forti pallavoliste italiane ed europee grazie anche al titolo continentale vinto con l’Italia lo scorso settembre.

“Sono stati tre anni intensi, ma mai come in quest’ultimo ho capito cosa vuol dire giocare per “lasciare un segno”.. non solo come pallavolista, ma soprattutto come persona – l’incipit del post Instagram di “Petalo”, soprannome che Anna ha ricevuto proprio a Monza – Spero davvero di essere riuscita a farlo, di esservi rimasta nel cuore, di aver portato al palazzetto anche solo 1 delle 4.200 persone che c’era in gara4, di aver fatto avvicinare anche solo 1 bambino a questo mondo perché mi ha vista giocare, di avervi fatto emozionare per un Petalo Block, di avervi lasciato qualcosa di me. Se così non fosse, perdonatemi, ho dato tanto, imparato tanto, sognato tantissimo, pianto altrettanto. Ho amato danzare con voi. Il vostro Petalo”.

