Anna Falchi attacca i tifosi della Roma: Avete paura, eh?

Che alla base del braccio di ferro tra chi vuol riprendere a tutti i costi il campionato di serie A e chi farebbe finire subito la stagione ci siano anche interessi personali di bottega, legati ai verdetti che potrebbero arrivare, è cosa nota. Ognuno guarda il proprio orticello, chi teme di retrocedere, chi non vuole i playoff per evitare di dover concorrere con troppe squadre e così via. Poi c’è l’anti-tifo, cioè le tifoserie che tutto vorrebbero fuorchè che a vincere fosse questa o quell’altra squadra.

I tifosi della Roma contrari alla ripresa del campionato

In questi giorni la Curva Sud dell’Olimpico di Roma ha esposto diversi striscioni in giro per la città manifestando la volontà di non riprendere il campionato per mettere in primo piano l’emergenza sanitaria.

Anna Falchi accusa gli ultras della Roma

Sui social è scattata la polemica con i fan biancocelesti e in particolare con Anna Falchi, nota tifosa della Lazio che accusa gli ultras della Roma di non voler ripartire per paura che la squadra di Inzaghi possa vincere lo Scudetto.

L’illazione di Anna Falchi

Questo il pensiero della show girl affidato al profilo Instagram di SportMediaset: “Mi sono svegliata così. Oggi ce l’ho con la tifoseria della Curva Sud. Ho letto di manifesti di alcuni tifosi romanisti in cui chiedono di non iniziare il campionato. Ma non è che è perché possiamo vincere lo Scudetto e loro no?”.

“Chissà, ai posteri l’ardua sentenza. A parte tutto non ce l’ho con la Roma, ma con una piccola nicchia, quella dei tifosi. Se fosse al contrario, pensereste la stessa cosa? Sempre forza Lazio”.

Le reazioni sui social dei tifosi della Roma

Centinaia i commenti sul web alle parole di Anna Falchi. I romanisti sono furiosi: “No comment! Anche perchè se scrivo, mi uscirebbe un fiume di parole e niente affatto gentili”. O anche: “Ah …la quarantena a qualcuno ha fatto veramente male eh”.

C’è chi scrive: “Chiunque lo vinca ‘sto scudetto non vale niente perché si e perso tutto, quando mai si e visto fermare un campionato per 3 mesi per poi riprendere con 5 sostituzioni e senza tifosi: rimbambita solo così potete vincere lo scudetto sempre se lo vincete” o anche: “Leggo sempre la stessa cosa come se ci fosse una regia. Domandano tutti a parte inversa cosa sarebbe successo,ma anche invertendo le cose cioè Roma in lizza per lo scudetto e Lazio fuori cosa ne penserebbero i laziali?” e infine: “Se non ti si fila più nessuno non è questo il modo di mettersi in mostra.. Forza Roma sempre e per sempre comunque vada”.

SPORTEVAI | 07-05-2020 09:23