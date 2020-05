Roma-Lazio: uno striscione riaccende il derby sui social

Il derby non si può giocare in campo ma corre velocissimo sui social. E’ bastata l’immagine di uno striscione a tirare a fuori la voglia di competizione tra Roma e Lazio. Dopo oltre due mesi di assenza dal terreno di gioco, la possibile ripresa del campionato continua a dividere i tifosi. Ma la gran parte sembra contraria al ritorno in campo.

I tifosi della Roma dicono di no

Nel corso delle ultime settimane sono state diverse le tifoserie di serie A che hanno fatto sapere con striscioni o con comunicati a mezzo social di essere fortemente contrari alla ripresa. Le prime voci erano arrivate dal nord, dai tifosi di Brescia e Atalanta, due delle zone più colpite dall’emergenza sanitaria. Poi nel corso delle ultime settimane si sono aggiunti tantissimi altri tifosi, come quelli del Genoa e del Napoli.

Ora anche i tifosi della Roma rimasti a guardare fino a questo momento fanno sentire la loro voce in maniera decisa. Il pensiero è affidato a uno striscione “Prima il rispetto e la dignità, per noi il campionato finisce qua”, un messaggio molto chiaro sulla volontà della tifoseria giallorossa di considerare la stagione in corso come terminata. Ma in tutta la città sono stati affissi messaggi in tal senso: “Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità, il gioco finisce qua” e molti altri.

La reazione dei tifosi della Lazio: “Hanno paura”

Ma ovviamente c’è a chi pensa che dietro questa scelta di campo così forte ci sia la paura di una ripresa che possa portare la Lazio alla vittoria del campionato e qualche tifoso è velocissimo a farlo notare: “Non sarà che hanno paura di una possibile vittoria della Lazio?” sostiene Marco. Un’opinione condivisa da molti: “Il fatto che la Lazio sia in lotta per il titolo non c’entra nulla, vero?” spiega Mico.

Sui social comincia la battaglia tra le varie tifoserie e le accuse nei confronti anche dei gruppi ultras in generale: “Sapete a loro quanto gli frega dei morti=? – dice Luigi – Un bel niente. Guardatevi la loro storia. Insultano sempre i morti”. Ma c’è anche chi appoggia la scelta dei tifosi della Roma: “Meno male che c’è ancora qualcuno con il cervello”. E ancora: “Tutti i tifosi vogliono chiudere qui il campionato, solo i laziali vogliono continuare”.

SPORTEVAI | 06-05-2020 08:51