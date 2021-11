Ansia Sampdoria: Damsgaard finisce in ospedale

01-11-2021 10:14

Peggiorano, e preoccupano sempre di più, le condizioni di Mikkel Damsgaard. Il talento danese della Sampdoria, stella di Euro 2020, ha vissuto un inizio di stagione molto difficile, alla base della crisi di risultati vissuta dai blucerchiati.

Deludente in campo sul piano del rendimento, Damsgaard è poi rimasto vittima di un infortunio muscolare, che ha avuto complicanze al ginocchio. E ora, a complicare il quadro, c’è stato anche un attacco febbrile, che ha costretto il giocatore al ricovero in ospedale.

A riportare la notizia è stato ‘Il Secolo XIX’. Damsgaard sarà trattenuto nel nosocomio per alcuni giorni per essere sottoposto ad aitri controlli: in casa Sampdoria si trattiene il fiato.

OMNISPORT