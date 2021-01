Anthony Davis ricorda Kobe Bryant

Si avvicina l’anniversario della scomparsa di Kobe Bryant, venuto a mancare in un tragico incidente lo scorso 26 gennaio.

A ricordare l’ex stella NBA, è Anthony Davis giocatore dei Lakers che ha portato a casa nell’ultima stagione il titolo, un titolo che vale doppio per essere stato conseguito nell’anno della morte di Kobe.

Dopo l’allenamento David ha ricordato Black Mamba: “Era un giocatore molto competitivo sul parquet, ma fuori era un ragazzo ancor più adorabile. È difficile non amare Kobe e non notare quanta gente abbia ispirato. È riuscito ad ispirare il mondo intero. Vederlo con le sue figlie, vedere come le ha sempre incoraggiate, sostenute e cresciute è stato qualcosa di veramente speciale. Penso che sia stato un modello per tutti noi. Tutti vorrebbero diventare come lui come padre, come uomo, come marito. Tutte cose in cui è stato bravissimo. È d’ispirazione, sempre e comunque. Ed è il mio modello di vita.”

OMNISPORT | 18-01-2021 20:56