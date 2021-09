Anticipo in Alsazia, derby du Nord a Lens

Strasburgo-Metz (venerdì 17 settembre ore 21:00)

La sesta giornata di Ligue 1 comincia venerdì sera in Alsazia con una sfida tra deluse.

Strasburgo

Perdendo 3-1 sul campo del Lione, lo Strasburgo è rimasto con i 4 punti conquistati nell’arco di 180 minuti pareggiando con il Troyes e battendo il Brest.

Metz

Complice un secondo tempo da dimenticare, il Metz si è arreso in casa al Troyes ed è scivolato in diciassettesima posizione: l’undici granata alloggia a quota 3.

Altri dati

Solo il fanalino di coda Bordeaux ha subito più gol dello Strasburgo, che ha un ruolino interno equilibrato: 1-1-1.

Sempre a caccia del primo successo, il Metz ha la stessa differenza reti (-4) dello Strasburgo.

Pronostico

Il confronto diretto più recente ha premiato lo Strasburgo: puntiamo sul bis dei ragazzi di Julen Stéphan, giovane tecnico arrivato in maggio dal Rennes.

Lens-Lilla (sabato 18 settembre ore 17:00)

Il sabato di Ligue 1 comincia a due passi dal Belgio con l’edizione numero 113 del Derby du Nord.

Lens

Sbancando Bordeaux a fil di sirena (Florian Sotoca ha trasformato il rigore del 3-2 al minuto 95), il Lens ha collezionato il quinto risultato utile e si è portato a quota 9.

Lilla

Reduce dallo 0-0 con il Wolfsburg in Champions League, il Lilla si rituffa in campionato con l’obiettivo di riscattare il ko di Lorient e migliorare la dodicesima posizione in classifica.

Altri dati

Quinto a -6 dalla vetta, il Lens in casa ha la tendenza ad accontentarsi: 0-2-0.

Solo il fanalino di coda Bordeaux ha subito più reti del Lilla, che ha raccolto soltanto 5 punti.

Pronostico

Gli ultimi 3 confronti diretti sono stati dominati (10-1 complessivo) dal Lilla; questa volta scegliamo la divisione della posta in palio.

