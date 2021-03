Antonio Cassano si supera: pesante bordata all'Inter e a Conte

L’ex attaccante dell’Inter Antonio Cassano in diretta su Twitch ha attaccato i nerazzurri e Antonio Conte nonostante il primato incontrastato in classifica. La vittoria di misura contro l’Atalanta, ottenuta con un tiro in porta, non va giu all’ex fantasista barese: “L’Atalanta meritava di vincere, l’Inter non ha mai tirato in porta. L’Inter non può ogni volta giocare dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco. È facile fare la partita col Parma, col Genoa e col Bologna, ma quando si alza il livello fa fatica“.

“L’Inter ha giocato nella sua metà campo, sempre in difesa, nonostante la differenza enorme di nomi. È meritatamente prima in classifica per quello che ha fatto negli ultimi due mesi e vincerà lo Scudetto ma non posso accettare che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla, in casa – è la critica ad Antonio Conte – . Fossi stato in campo dopo 20′ mi sarei fatto cambiare. Vidal? Ho paura che abbia già dato il meglio di sè, è stato un grande campione ma a 34 anni la benzina inizia ad andare in riserva”.

Cassano ha invece elogiato il Milan: “Non ho mai visto il Verona così tanto in difficoltà. Nel Milan giocavano le riserve delle riserve. Kessie tiene su da solo il centrocampo: imposta, prende fallo, va in area… In questo momento, è lui la vera anima del Milan. Da oltre un anno sta facendo robe allucinanti. Il Milan, con una squadra buona, sta tenendo il passo finchè può”.

Più dubbioso sulla Juventus: “Ha ribaltato la sfida con la Lazio con l’aggressione di undici giocatori, hanno giocato da squadra. Non so se in Champions basta, il Porto è un altro tipo di squadra”.

OMNISPORT | 09-03-2021 12:24