Antonio Conte torna in Italia: trattativa avanzata

Antonio Conte sempre più verso il ritorno in Italia e sempre più vicino alla Roma. Il tecnico leccese, ex Chelsea, avrebbe già incontrato tre volte la dirigenza del club giallorosso, e avrebbe già espresso il suo apprezzamento per la rosa e il modus operandi del club.

La trattativa è insomma ben avviata, e potrebbe concludersi entro le prossime settimane: Conte ha preso quindi giorni di tempo per rispondere alla proposta dei capitolini.

Il presidente della Roma Pallotta ha deciso di investire sull'allenatore e ha messo sul tavolo un contratto triennale da 9,5 milioni di euro a stagione, cifra a cui andrebbero aggiunti gli stipendi del resto dello staff del tecnico. Inoltre Conte avrebbe un ruolo alla Ferguson, con pieni poteri decisionali per tutte le decisioni tecniche.

A spingere Conte verso la Città Eterna ci sarebbe anche l'amico di lunga data Petrachi, futuro direttore sportivo della Roma ora al Torino, e le due bandiere giallorosse Francesco Totti e Daniele De Rossi. L'ex Pupone avrebbe contattato Conte già a dicembre.

L'arrivo del mister salentino potrebbe avere ripercussioni anche sulle decisioni di mercato di alcuni giocatori, in particolare Manolas che potrebbe essere convinto a restare nella Capitale e a non accettare il corteggiamento della Juventus.

Conte è seguito anche da Bayern Monaco e Psg, ma il vero avversario della Roma resta l'Inter, che può sfruttare il rapporto tra Marotta e Conte e ha un posto ormai sicuro in Champions, a differenza della squadra giallorossa.

Conte pochi giorni fa si era espresso così sulla sua futura destinazione: "Non sono ancora dove andrò, ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca. A giugno arriverà l'annuncio. Vivo a Londra, mia figlia Vittoria studia inglese e le ho dato l'opportunità di continuare a studiarlo per tutto l’anno. La quotidianità è un problema perché noi viviamo a Cobham dove c’è la scuola di mia figlia, ma anche il centro sportivo del Chelsea e quindi il pensiero al calcio rimane fisso. Comunque la mia esperienza in Inghilterra è stata importante e soddisfacente".

