AO, salgono a 72 i giocatori in isolamento

Non c’è pace per l’Australian Open. Dopo i 47 positivi sale il numero di giocatori in isolamento che non potranno allenarsi.

Ora si parla di 72 perosne visto che sono state riscontrate nuove positività nel volo Doha – Melbourne.I giocatori saranno ora costretti a rinunciare agli allenamenti e dovranno rispettare l’isolamento per la durata di 14 giorni.

Intanto cresce anche il malcontento generico non solo per la situazione ma anche per la qualità del cibo e per le condizioni degli hotel.

OMNISPORT | 17-01-2021 16:40