Apex Legends, Marc Rein di Fortnite si congratula ma poi...

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Fortnite avrebbe un nuovo temibile avversario: si tratta del gioco Apex Legends, un Battle Royale ambientato nel mondo della saga futuristica di Titanfall (sviluppata dagli stessi autori). Il nuovo titolo ha avuto subito un grandissimo successo: vi basti pensare che nelle prime 48 ore oltre 2,5 milioni di persone lo hanno scaricato, con picchi di 600.000 utenti attivi in contemporanea.

Così Mark Rein, vice presidente di Epic Games, ha deciso di congratularsi con Respawn Entertainment per gli eccellenti risultati ottenuti in poco tempo da Apex Legends, attraverso un messaggio su Twitter. Non solo, Rein ha anche espresso giudizi positivi sul gioco. Peccato però che questi ‘complimenti’ siano rimasti nel web solo poche ore… Il tweet, infatti, sarebbe stato rimosso dall’autore.

Non sappiamo con precisione quale sia il motivo di questa decisione, ma supponiamo che si tratti di ragioni di natura commerciale e legate alla rivalità che esiste tra i due titoli (vi ricordiamo che Apex Legends ha già preso il posto di Fortnite nella classifica dei giochi più visti su Twitch).

Nonostante i numeri del Battle Royale firmato Epic Games siano attualmente comunque molto positivi (soprattutto in previsione dell’arrivo della Stagione 8), la casa produttrice si starebbe già adoperando per “oscurare” Apex Legends sui motori di ricerca. Come? Grazie a una campagna di marketing su Google, al centro di polemiche in questi ultimi giorni. Gli sviluppatori di Epic Games avrebbero inserito il termine “apex legends” nelle chiavi di ricerca necessarie per mostrare su Google l’annuncio di Fortnite.

Voi che ne pensate?

HF4 | 13-02-2019 08:30