Apolloni: "Parma? C'è da lavorare e sperare"

Momento critico per il Parma, che dopo quattro vittorie consecutive deve rilanciarsi nella sfida salvezza contro l’Udinese. L’ex capitano ed ex tecnico dei crociati Luigi Apolloni a TMW Radio spiega il momento complicato dei gialloblu: “La proprietà è cambiata e di conseguenza sono arrivati tanti giocatori nuovi, per lo più giovani, e non è mai facile l’inserimento nel nostro campionato”.

“Così come il cambio di guida tecnica ha modificato lo stile di gioco, ma i risultati non si sono visti. Finché la matematica non condanna bisogna lottare e crederci, ma di questo passo diventa difficile. Con una vittoria contro l’Udinese la squadra potrebbe rilanciarsi, adesso arrivano scontri diretti importanti. C’è da lavorare e sperare, con una vittoria contro l’Udinese la squadra potrebbe rilanciarsi, adesso arrivano scontri diretti importanti”.

OMNISPORT | 17-02-2021 13:06