Aprilia, Aleix Espargaró: "Dobbiamo lottare per la vittoria"

Lo spagnolo è stato il migliore nelle seconde prove libere di Jerez e ora vuole tornare sul gradino più alto del podio.

28-04-2023 18:00

Quello del venerdì di Jerez de la Frontera è stato un bel pomeriggio in casa Aprilia, con i due piloti ufficiali davanti a tutti al termine della seconda sessione di prove libere. Miglior tempo per Aleix Espargaró e secondo per Maverick Viñales. Ai microfoni di Sky Sport, il migliore del venerdì ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

Così Aleix: “Sono felice, sono riuscito ad avere un buon passo. La moto era difficile da guidare con queste alte temperature. Viñales sarà sempre davanti, perché va molto forte. Ma il mio stimolo è cercare di arrivare primo. Questo weekend dobbiamo lottare per la vittoria, sarebbe un sogno riuscire a vincere alla mia età, devo sfruttare l’occasione”.